Evinin çatısında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde evinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde M.A. isimli şahsın evinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler adrese baskın bastı. Yapılan aramada evin çatısında saksılara dikili 9 kök, kurutulmuş halde 14 kök olmak üzere toplamda 23 kök Hint keneviri ile 4 parça halinde 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. hakkında adli soruşturma başlatıldı.