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Evin bahçesinde kenevir yetiştirmiş
OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE BİR EVİNİN BAHÇESİNDE 20 KÖK HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.
OSMANİYE 13.07.2020, 11:03
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerini yaptığı araştırmada, Hint Keneviri yetiştirdiği belirlenen D.Ö (30) isimli şahısın, Boğaziçi Mahallesindeki evinde, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla arama yapıldı. Aramada evin bahçesinde ekili 20 kök Hint kenevir bitkisi bulundu.
Ev sahibi D.Ö. gözaltına alındı.
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