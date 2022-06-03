banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
PFDK kararları açıklandı!
PFDK kararları açıklandı!
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap

Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde enerji nakil hattından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.

OSMANİYE 03.06.2022, 10:53
Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde enerji nakil hattından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kadirli ilçesinde çalınan elektrik enerjisi nakil kablolarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından kablolara çaldıkları belirlenen A.A. ile B.A. isimli şahıslar kablolarla birlikte yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalınan kablolar ise işletme yetkililerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu