Düziçi’ne 14 yeni sağlık kadrosu
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. HASAN ÖZNAVRUZ, SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 94'ÜNCÜ DÖNEM DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASINDA YAYINLANAN MÜNHAL KADROLARDA, 16 UZMAN VE 54 PRATİSYEN HEKİM KADROSU TAHSİS EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesine 14 yeni sağlık çalışanı kadrosu tahsis edildi. Yeni çalışanların 2 Eylül’de göreve başlayacakları bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 94’üncü Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasında yayınlanan münhal kadrolarda, 16 uzman ve 54 Pratisyen Hekim kadrosu tahsis edildiğini söyledi.
Bu kapsamda Düziçi Devlet Hastanesine; 2 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Kulak Burun Boğaz Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı, 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve 8 Pratisyen Hekim, Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 Pratisyen Hekim, kadrosu tahsis edildi belirtildi.
Öznavruz, 2 Eylül’de kuraya esas yerleştirme işlemlerinin yapılacağını belirterek, "Yerleştirme işlemi sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra göreve başlayacaklardır" dedi.
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