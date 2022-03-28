Düziçi’nde kurtuluş mücadelesi canlandırıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı gösteri ile kutlandı.

Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. İlçe stadyumunda devam eden etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunlarıyla devam etti. Halk oyunları gösterisinin ardından kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. İlk olarak Fransız askerleri ile Ermeni çetelerinin halkı esir alması canlandırıldı. Daha sonra Kuvâ-yi Milliye grupları, Fransız askerleri ile Ermeni çetelerine karşı saldırıya geçti. Fransız askerleri ile Ermeni çetelerine karşı savaş veren Kuvâ-yi Milliye gruplarının Türk bayrağını savaş yerinin ortasında dalgalandırmasıyla gösteri sona erdi.

Törene Kaymakam Turgay İlhan, Belediye Başkanı Alper Öner, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.