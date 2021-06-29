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Düziçi’nde korona virüs denetimi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında korona virüs denetimi yapıldı.

OSMANİYE 29.06.2021, 09:17
Düziçi’nde korona virüs denetimi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında korona virüs denetimi yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısına sahip olan Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Düziçi ilçesinde gerçekleştiren denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerinde Osmaniye’nin en az vaka sayısına sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, esnafın tedbirleri elden bırakmamasını istedi.

Denetimlerin ardından açıklamaya yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Düziçi ilçemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. İl olarak şu anda korona virüsün en az görüldüğü iliz ve hedefimiz ilimizde sıfır vaka. Kurallara uyulması konusunda bütün Osmaniyeli hemşerilerimizin bu hassasiyeti göstermelerinden memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu hassasiyeti sürdürüp korona virüs ilimizde tamamen bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadeleye destek olan bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Şunu bir kez daha hatırlatmak isterim ki; bu mücadelede kurallara hassasiyetle uyulmasının yanı sıra, sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşı olmaları da çok önemli. Bu hususta hemşerilerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri çok faydalı olacaktır" diye konuştu.
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