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Düziçi’nde güneş enerji sistemi kuruluyor
Osmaniye’nin Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Pirsultanlı köyüne inşa edilen güneş enerji sistemi projesini yerinde inceledi.
OSMANİYE 31.12.2020, 09:03
Osmaniye’nin Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Pirsultanlı köyüne inşa edilen güneş enerji sistemi projesini yerinde inceledi.
Düziçi Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği KÖYDES Projesi kapsamında Pirsultanlı köyüne inşa edilen güneş enerji sistemi inşaatını yerinde inceleyen Kaymakam Mutlu Almalı, proje yetkilisi Ali Galip Mart’tan bilgi aldı. Tamamlandığında içme ve sulama suyu temininde kullanılacak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanacağı projeyle köy halkının yüksek fatura ödemesinin de önüne geçilmesi planlanıyor.İncelemelerinin ardından projeyle ilgili bilgiler veren Almalı, “Proje Düziçi Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Projesi kapsamında yapılıyor. Köy halkının yüksek fatura ödemesinin önüne geçeceği bir proje olacağını düşünüyorum. Tamamlandığında içme suyu ve sulama suyunda kullanılacak olan elektrik üretimi yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
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