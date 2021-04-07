Düziçi’nde bir sokak karantinaya alındı

Kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir sokak korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı’nca haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 316,47 vaka sayısı ile kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride gösterilen Osmaniye’de bulaşın önlenmesi amacıyla Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi’nde bulunan Cevdet Yeşil Sokak karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İlçemiz İrfanlı Mahallesi Cevdet Yeşil Sokakta Covid-19 pozitif tanısı konu hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması, Covid-19 hastalık belirtilerin yoğunlaşma ve kümeleşme olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve maddeleri gereğince 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren giriş ve çıkışların on gün (10) süre sınırlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.