Düziçi belediye hizmet binası taşınıyor

Depremde hasar gören Düziçi Belediyesi Hizmet Binası taşınıyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan Düziçi Belediyesine ait hizmet binası depremlerden hasar almıştı.

1993 yılında hizmete açılan bina, Çevre ve şehircilik tarafından yapılan incelemeler sonrası ağır hasarlı olan boşatılarak, Düziçi Karacaoğlan kültür merkezine taşınıyor.