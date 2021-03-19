Durmuşoğlu: "Osmaniye Devlet Hastanesi eğitim ve araştırma hastanesi olacak"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yapımı devam 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesinin şehir hastanesi niteliğinde olacağını tamamlandığında da eğitim araştırma hastanesi olarak hizmet vereceğini söyledi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ve parti teşkilatıyla birlikte Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı’yı ziyaret etti. Osmaniye’de yapımı devam eden projeler hakkında da bilgiler veren Durmuşoğlu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yer tahsisi sağlanan, 102 bin 500 metrekare yüzölçümlü arazi üzerine yapımına başlanan Osmaniye Devlet Hastanesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi olacağını kaydetti.

Hastane inşaatının yılsonu itibariyle tamamlanacağını hatırlatan Durmuşoğlu, “600 yataklı 800 kapasiteli hastane inşaatı devam ediyor. 2021 sonunda bitecek. Osmaniyemiz için son derce önemli bir proje. Şehir hastanesi niteliği taşıyan bir hastane olacak. Sağlık Bakanı ile görüştük. Osmaniye Devlet Hastanesi’ni eğitim araştırma hastanesi yapacağız. Akademisyenler ve profesörler gelecek. Dolayısıyla nitelikli bir hastane olacak” diye konuştu.

Osmaniye’de yapımı devam eden projelerle ilgili bilgiler de veren Mücahit Durmuşoğlu, “Osmaniye teknoloji geliştirme merkezinin temelini attık devam ediyor. Liman bağlantı yolu, Nurdağı yolu devam ederken Kadirli yolunun bölünmüş için teklifini yazdırdık. Bin kişilik öğrenci yurdu yapılacak. Yeni bir stadyum hazırladık. 210 dönüm üzerine ancak yeni şehir stadyumları pandemiden dolayı askıya alındı. Hedeflerimiz arasında var planlamasını yaptık. Toprakkale Aslanpınar yakınlarında helikopter, zirai uçaklar, özel uçakların inebileceği iniş pisti yapıyoruz. Masal Park’ın üst kısmına 65 dönüm üzerine Millet bahçesi yapıyoruz. Projemiz bitmiş. İnşallah Osmaniye halkının günü birlik gelebileceği bir alan olacak. 28 Nisan’da Yaveriye’ye 604 konutun ihalesi var. Sosyal konut anlamında ciddi bir açığı kapatacağına inanıyoruz. Sağlıkla ilgili olarak Toprakkale, Sumbas entegre devlet hastanelerinin yapımına başladık. 22 Nisan’da Bahçe ilçesi 50 yataklı hastanenin ihalesi var. Düziçi hastanesi 100 yataklı ancak 150 yatak kapasiteli olacak şekilde temel kazma işlemi başladı. Yarbaşı, Ellek ve Atalan beldelerinin arıtma tesislerinin ihalesi yapıldı. Yer teslimi de yapıldı. Çalışmalar başladı. Valiliğin karşısına Selçuklu mimarisi şeklinde adliye sarayı yapılacak. Düziçi ilçesine de adliye sarayı yapılacak. İnşallah ikisi bir arada tamamlanacak. Arsayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Projelendirilip ihalesi verilecek. Toprakkale’ye iki bin dönüm üzerine ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi yapacağız. Teknolojik bir OSB olacak” dedi.