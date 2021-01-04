Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Kötü protez, yanak ısırmasına ve ağız kanserine yol açabilir”

Diş Hekimi Mustafa Kadir Toktaş, kötü yapılmış bir protezin ağız içinde bir bölgeye vurarak o bölgede “Yanak ısırması” olarak adlandırılan dokunun travma görmesine, travmanın devamı halinde de ağız kanserine yol açabileceğini söyledi.

Yanak ısırmasının devamlı bir hale geldiğinde yanak içerisinde bulunan yumuşak dokuda zedelenmelere, enfeksiyon nedeniyle de kapanmayan yaralara yol açabileceğine dikkat çeken Toktaş, "Bazen kötü yapılmış bir protez, ağız içinde bir bölgeye vurur ve o bölgedeki dokunun travma görmesine neden olur. Travmanın devam etmesi de ağız kanserine yol açabilir. Keskin ve sivri dişler genellikle yanak ısırmasına yol açar. Sert bir şey yerken veya dişler hızla kapatıldığında yanağın iç kısmı dişlerin arasına sıkışabilir. Bu da yanak ısırması dediğimiz durumun ortaya çıkmasına yol açar” şeklinde konuştu.

Yanak ısırmasının diğer nedenleri arasında sıklıkla yer alan bir unsurun da 20 yaş dişleri olduğunu kaydeden Toktaş, "20 yaş dişleri genel olarak çene içinde öne ya da arkaya doğru çıkarlar ve bu nedenle yanağınızın 20 yaş dişinizle diğer dişlerin arasında sıkışma oranı yükselir. Yanak ısırmasının diğer nedenleri arasında stres, dış gıcırdatma, çene yapısında olan bozukluklar, kas bozuklukları sayılabilir" ifadelerini kullandı.

Yanak ısırması devamlı bir hale geldiğinde yanak içerisinde bulunan yumuşak dokuda zedelenmelere, enfeksiyon nedeniyle kapanmayan yaralara yol açabileceğini belirten Toktaş, bu yaraların yemek yemeyi veya bir şeyler içmeyi güçleştirebildiğini kaydederek şöyle devam etti;

"Bu yüzden sürekli olarak yanak ısırması durumuyla karşı karşıyaysanız hekiminize en kısa sürede danışmanız ve yardım almanız gerekmektedir. Tedavi prosedürü genellikle 20 yaş dişlerinin törpülenmesi veya çekimi gerekir. Ağız kanseri çok tehlikeli bir hastalıktır. Yanak ısırığı varsa, çocuk sürekli dilini ısırıyorsa ağız kanserine zemin hazırlanır. O doku zamanla kanserli hücreye dönüşebilir. Bu kanser türü genelde erişkin yaşlarda çok sık görülüyor. Ancak son zamanlarda özellikle çocuklarda, ağız hijyeninin iyi olmaması, 20 yaş dişlerinin farklı yöne doğru sürmesi, ortodontik sorunlar, yanak ve dil ısırıkları gibi sebeplerle bu rahatsızlık daha çok görülmeye başladı. Hastalığın tespitinde ağız muayenesinin çok iyi yapılması lazım. Ağızda bir bulguya rastlanırsa patolojik tetkik yapılmalıdır. Baş boyun bölgesinde kan dolaşımı çok hızlıdır. Lenf düğümleriyle ve kan dolaşımıyla kanser boş boyuna çok hızlı yayılır. Bu kanserin tedavisi de çok zordur. 20 yaş dişlerinin ve ağızdaki tüm dişlerin aynı titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir."