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Doğada nadir görülen beyaz serçe Osmaniye’de görüntülendi

BEYAZ SERÇE OSMANİYEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Doğada nadir görülen beyaz serçe Osmaniye’de görüntülendi

BEYAZ SERÇE OSMANİYEDE GÖRÜNTÜLENDİ

29 Mayıs 2020 Cuma 09:11
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Doğada nadir görülen beyaz serçe Osmaniye’de görüntülendi

Doğada nadir görülen Beyaz Serçe, Osmaniye Kent Müzesi’nin yanında bulunan Trafik Park’ta görüldü.

Farklı görüntüsüyle hemen dikkat çeken beyaz serçeyi görenler ilgiyle izledi.

Yedi Ocak Engelliler Spor Kulübü Başkanı Muttalip Altun, “20 gün önce burada arkadaşlarla otururken serçelerin arasında beyaz bir kuş gördük. Biz önce muhabbet kuşu zannettik ama sonradan anladık ki o da serçeymiş. Beyaz serçe, doğada nadir görülüyormuş. Şuan hala derneğin etrafında geziyor” dedi.

Meltem Doğan, “hayatında ilk defa bir beyaz serçe gördüm ama bana kalırsa bu doğanın yeniden canlanması olarak adlandırabiliriz. Gerçekten çok enteresan. İlk bakışta muhabbet kuşu gibi ama değil. Dikkatli baktığımızda serçe olduğunu anlıyoruz, ama çok garipti” diye konuştu.

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