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Din görevlisi Çeri’nin "Bir Sevdadır İmamlık" kitabı çıktı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Miraç Camii din görevlisi Recep Çeri’nin, cami merkezli sosyal çalışmalar başlığı altında kaleme aldığı "Bir Sevdadır İmamlık" kitabı çıktı.
OSMANİYE 13.01.2021, 13:08
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Miraç Camii din görevlisi Recep Çeri’nin, cami merkezli sosyal çalışmalar başlığı altında kaleme aldığı "Bir Sevdadır İmamlık" kitabı çıktı.Recep Çeri, söz uçar yazı kalır mantığı ile hazırladığı kitabının dağıtımına başlandığını söyledi. Kitabının 145 sayfadan oluştuğunu ve cami odaklı yaptığı tüm sosyal çalışmalarını bu kitapta tüm ayrıntılarıyla kaleme aldığını ve yapılan faaliyetlerin fotoğraflarla da desteklendiğini anlatan Çeri, "Camiler sadece namaz kılınan yerler değildir. İslam’da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır. Din görevlisi olarak bizlerin sorumluluk alanı geniştir. Bizler Toplumun en güçlü ve ortak zemini olan camilerde Peygamberimizin emaneti olan vazifeyi yapıyoruz. Mescidi Nebide efendimizin başlattığı tebliğ ve hizmet yolunu takip ediyoruz" dedi.
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