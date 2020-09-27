Dilan Polat Ataşehir’den sağlık ve güzellik güvencesi
DİLAN POLAT ATAŞEHİR GÜZELLİK MERKEZİ, KADINLARIN VAZGEÇİLMEZ GÜZELLİK ADRESİ OLDU. TÜRKİYE’NİN EN POPÜLER GÜZELLİK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖSTERİLEN İŞLETMENİN SAHİBİ DİLAN POLAT, MERKEZLERİNE GÖSTERİLEN İLGİNİN TESADÜFİ OLMADIĞINI BELİRTEREK, “MERDİVEN ALTI GÜZELLİK SALONLARINI TERCİH ETMEYİN. SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLABİLİR” UYARISINDA BULUNDU.
Dilan Polat Ataşehir Güzellik Merkezi, güzellik ve sağlık güvencesi ile kadınların vazgeçilmez adresi oldu.Türkiye’nin en popüler güzellik merkezlerinden biri olarak gösterilen işletmenin sahibi Dilan Polat, ilginin tesadüfi olmadığını belirterek, “Merdiven altı güzellik salonlarını tercih etmeyin. Sonuçları çok ağır olabilir” uyarısında bulundu.
Cilt bakımı ve güzellik merkezlerinin özellikle kadınların uğrak noktaları haline geldiğini, böyle olunca da bir anda güzellik merkezi adıyla mantar gibi yerler ortaya çıktığına dikkat çeken Polat, “Aldıkları hizmetten memnun olanlar kadar, sonu tam bir faciaya dönüşenler de var. İşin kötü yanı bu olumsuz sonuçların kalıcı hale dönüşebiliyor olması. Özellikle kadınların cildi çok hassas. O yüzden seçtikleri güzellik merkezine dikkat etmeleri gerekiyor. Güzelleşelim derken ciltte kalıcı sorunlar oluşabiliyor. Lütfen merdiven altı güzellik merkezlerinden uzak durun. Uzman hekim olmayan ya da uzmanlığını almamış kişilerin bu tür uygulamaları yapması çok kötü sonuçları beraberinde getiriyor” dedi.
Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya, Gaziantep ve Samsun’da 10 ayrı güzellik merkezi ile faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Dilan Polat, “Aynı zamanda Hollanda ve Almanya’da da merkezlerimiz mevcut. Her merkezimizde kesinlikle alanında uzman kişiler hizmet veriyor. Bu konuda çok hassasız. Güzellik gelip geçici ancak yanlış uygulamalar ciltte büyük sorunlara yol açabiliyor. Her gün haberlerden takip ediyoruz. Yüzü yanan mı dersiniz, cildi kabuk kabuk dökülen mi. Bu vahim sonuçlardan geriye dönülmesi çok zor. Söz konusu olan şey güzellik olunca bazı danışanlarımız ücretler konusunda tereddütte kalıyor. Bizim fiyatlarımız zaten toplumun her kesimine hitap edebilecek düzeyde. Bu işlemleri daha uygun fiyatlı yapan, ancak merdiven altı olarak tabir ettiğimiz yerler de var. İnanın sonuçlar çok kötü oluyor” dedi.
Her şeyden önce insan sağlığını düşündüklerini vurgulayan Polat, sözlerinin sonunda “Her danışanımız bizim için özel. Bu yüzden tüm işlemleri en büyük hassasiyeti göstererek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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