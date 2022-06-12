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Dikiş kursunda çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dikiş kursunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

OSMANİYE 12.06.2022, 09:17
Dikiş kursunda çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dikiş kursunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Şehit Halis Şişman Mahallesi’ndeki bir dikiş kursunda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede oturan vatandaşların yükselin dumanı fark etmesiyle yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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