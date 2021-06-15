Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır Osmaniye’de ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye’nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı ‘Dijital Tır’ı, Osmaniyelilerin ziyaretine açıldı. Vatandaşların, Devlet Bahçeli Meydanı’nda 18 Haziran akşamına kadar 12.00-19.00 saatleri arasında pandemi tedbirleri kapsamında ziyaret edebileceği tırda, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları yer alıyor. Ziyaretçileri, tırın girişinde üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Sihirli aynada ziyaretçiler, o anki nabız atışlarını ve ateşlerini görme imkanı buluyor. Ayrıca, Türkiye’nin altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.

Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, “Tarihi, milli, teknolojik ve bilimsel zenginliklerimiz bu tırda dijital ortamda sunulacak. Tırımız 40 metrekare alana sahip. İçeriye giren ziyaretçilerimiz, korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak kabul edilecek. Tırımızın amacı, dijital çadırlarımızın olmadığı illerde zenginliklerimizi tırımızda dijital ortamda vatandaşlarımızla buluşturmak. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilerimize, Türkiye’nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimleri gerçekleştiriliyor. Yeşil perde deneyimi ile ileri teknoloji veri işleme imkanları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğraf çekilerek, ziyaretçiyi daha önceden belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor” diye konuştu.