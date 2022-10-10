Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaniye’de seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Gaziantep D-400 Karayolu Çona köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 31 AJV 065 motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette hasar oluşurken sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı olay yerinde hazır bekletilen ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.