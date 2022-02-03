Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’na Başkan Tarhan’dan fidan desteği

Diyarbakır MHP İl Başkanlığı’nca oluşturulan ‘Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’ için başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına destek veren Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, bir tır dolusu fidan gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına Diyarbakır MHP İl Başkanlığı tarafından oluşturulan ‘Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’na Kadirli Belediyesi’nden bir tır dolusu fidan gönderildi. Belediye bünyesinde serada üretilen ağaçlardan gönderildiğini kaydeden Başkan Ömer Tarhan, ağaçlandırma çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bölgenin iklim yapısına uygun ağaç çeşitlerinin gönderildiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Kadirli Belediyesi olarak serada ürettiğimiz ağaçlardan bir tır bölgeye uygun bitkiler gönderdik. Liderimiz Devlet Bahçeli beyin adını taşıyacak hatıra ormanı için kadim şehrimiz, Türkmen şehrimiz Diyarbakır’a MHP İl Başkanımız Cihan Kayaalp’e teslim edilmek üzere ağaçlarımız yola çıktı. Kadirli Belediyesi olarak ülkemizin her yerinde ağaçlandırma çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.