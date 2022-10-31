Derede mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi’nden geçen Bülbül Deresi’nden kedi sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar derenin içini kontrol ettiklerinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Kendi imkanlarıyla dereden yavru kediyi çıkaramayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla dereye inen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Sağlık taramasının ardından yiyecek ve su verilen kedi doğal yaşam ortamına salındı.