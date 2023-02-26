Depremzede Hasan ve Ahmet’e Osmaniye Belediyesinden doğum günü sürprizi

Osmaniye Belediyesi ekipleri, çadırda kalan depremzede çocuklar Hasan ve Ahmet’e doğum günü sürprizi yaptı.

11 ili etkileyen depremde Osmaniye’deki evleri hasar gören 10 yaşındaki Hasan ve 9 yaşındaki Ahmet, Rızaiye Mahallesi’ndeki boş alana kurulan çadırda kalmaya başladı. Hasan ve Ahmet’in doğum günü olduğunu öğrenen Osmaniye Belediye ekipleri, depremzede çocuklar için bir sürpriz hazırladı. Yaş pastanın üzerine konulan mumları yakan ekipler, “Doğum gününüz kutlu olsun Hasan ve Ahmet” diyerek çadıra girdi. Sürpriz doğum günü programı karşısında mutlu olan çocuklar, pasta üzerindeki mumları üfleyerek, ekiplere teşekkür ettiler. Doğum günü kutlanan Ahmet ve Hasan ile çadırdaki diğer tüm çocuklara oyuncak hediye edildi.