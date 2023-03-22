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Depremden etkilenen Osmaniye’de ilk teravih namazı çadırda kılındı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası, 267 camiden 115’i yıkılan Osmaniye’de Ramazan ayı nedeniyle şehrin belli bölgelerine vatandaşların ibadet etmesi için çadır mescitler kuruldu.
OSMANİYE 22.03.2023, 22:17
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası, 267 camiden 115’i yıkılan Osmaniye’de Ramazan ayı nedeniyle şehrin belli bölgelerine vatandaşların ibadet etmesi için çadır mescitler kuruldu.
Osmaniye’de ilk teravih namazı Masal Park çadırkentte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulan çadır mescit de kılındı. Okunan ezanın ardından vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.