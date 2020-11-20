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Deniz Karakaş; "J’abotter olarak 60 kişi ile yılda 60 bin ayakkabı üretiyoruz"

Kadın ayakkabı markası olarak yurt içi ve yurt dışında öne çıkan J’abotter firmasının sahibi Deniz Karakaş, 60 kişi ile yılda ortalama 60 bin el emeği ayakkabı ürettiklerini söyledi.

OSMANİYE 20.11.2020, 13:53
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Deniz Karakaş; "J’abotter olarak 60 kişi ile yılda 60 bin ayakkabı üretiyoruz"
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Kadın ayakkabı markası olarak yurt içi ve yurt dışında öne çıkan J’abotter firmasının sahibi Deniz Karakaş, 60 kişi ile yılda ortalama 60 bin el emeği ayakkabı ürettiklerini söyledi.

2012 yılında İstanbul Nişantaşı’nda 10 kişi ile faaliyete başladıkları J’abotter’in bugün 60 çalışana ulaştığını kaydeden firmanın kurucusu Deniz Karakaş, online satışın yanısıra bundan sonraki süreçte yurt içi ve yurt dışında frençayzing yöntemi ile şube ağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Mağazalarında kadın ayakkabısı adına satılan her ürünün el emeği olduğuna dikkat çeken Karakaş, "Günlük 10 farklı modelimiz mağazada satışa sunuluyor. Yurt dışında da 5-6 adet corner mağazamız var. İstanbul’da 2 yıl içinde 3 yeni şube daha açtıktan sonra hemen yurt dışına açılma planımız var. Ürünlerimize online olarak da mağazalarda da yoğun ilgi var. Müşteri taleplerine, beklentilerine, günün trendlerine göre de sürekli yeni modeller geliştiriyoruz" dedi.

Ayakkabılarında kullanılan bütün malzemenin yüzde 100 Türk malı olduğunu ifade eden Karakaş, ürün gamını yakın zamanda genişletip kadınlara yönelik çanta ve aksesuarı da dahil edeceklerini sözlerine ekledi.
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