banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Çöken beton tavanın altında kalarak yaralandı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir evin çöken beton tavanının altında kalan şahıs yaralandı.

OSMANİYE 07.06.2022, 16:38
Çöken beton tavanın altında kalarak yaralandı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir evin çöken beton tavanının altında kalan şahıs yaralandı.

Olay, Toprakkale İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeyh Şamil Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan bir evin beton tavanının çökmesi sonucu bir vatandaş beton yığınlarının altında kaldı. Aile fertlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sev edildi. AFAD ekiplerinin desteği ile beton yığınlarının arasından çıkartılan şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu