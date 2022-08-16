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Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıtıldı

Osmaniye’de meyve sineğiyle mücadele çerçevesinde çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği Kitlesel Yakalama tuzağı dağıtıldı.

OSMANİYE 16.08.2022, 13:17
Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıtıldı

Osmaniye’de meyve sineğiyle mücadele çerçevesinde çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği Kitlesel Yakalama tuzağı dağıtıldı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde meyve sineğiyle mücadele çerçevesinde 31 çiftçiye 280 dekar alanda kullanılacak Akdeniz Meyve Sineği Kitlesel Yakalama tuzağı dağıtımı yapıldı. Yüzde 75 bakanlık bütçesinden yüzde 25 çiftçi katkısı olarak dağıtımı yapılan tuzaklarla ürün kaybının önlemesi amaçlandı.

Projenin bakanlık destekli olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Biyomekanik mücadelede bin 116 adet Akdeniz Meyve Sineği Kitlesel Yakalama Tuzağı yüzde 75 bakanlık bütçesinden, yüzde 25 çiftçi katkısı olarak dağıtımı yapılan tuzaklar 31 çiftçimiz tarafından 280 dekar alanda kullanacaktır” dedi.

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