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Çatıdan düşen adam hayatını kaybetti
OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE, ÇATIDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 56 YAŞINDAKİ CEMAL GÜRSEL ERKEN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.
OSMANİYE 22.08.2020, 08:52
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, çatıdan düşerek ağır yaralanan 56 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cemal Gürsel Erken (56) isimli adam akşam saat 19.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Göktürkler Sokak’ta bulunan iki katlı evinin çatısından dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Cemal Gürsel Erken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlçede, renkli kişiliği ve spora olan tutkusuyla bilinen Cemal Gürsel Erken, geçmişte Düziçispor’un amigoluğunu da yapmıştı.
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