banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

Çalındıktan sonra bulunan köpek sahibine teslim edildi

Osmaniye’de bir iş yerinden çalınan köpek polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

OSMANİYE 22.06.2021, 08:38
Çalındıktan sonra bulunan köpek sahibine teslim edildi

Osmaniye’de bir iş yerinden çalınan köpek polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen köpek hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmaları sonucunda köpeği çalan şahısların M.Ç. (17) ile M.Ç. (15) olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından M.Ç. (17) kısa sürede yakalanırken M.Ç’yi (15) yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından bulunan köpek, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sahibine teslim edildi.
banner486
Yorumlar (0)
23°
açık
banner493