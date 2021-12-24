Çalınan römork bulunup sahibine teslim edildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinde çalınan traktör römorku jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde park halinde olan traktör römorku çalındı. Römorkun sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı adrese gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra su motorunun bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmaları neticesinde çalınan traktör römorku Sumbas ilçesinde bulundu.

Hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken bulunan römork ise sahibine teslim edildi.