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Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye’de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

OSMANİYE 10.09.2021, 08:55
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye’de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bir vatandaşa ait motosikleti çalındı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) araştırması neticesinde incelenen kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.E. isimli hırsızlık şüphelisi şahıs motosikletle birlikte yakalandı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.E. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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