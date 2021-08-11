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Çaldığı araçla kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde iki ayrı hırsızlık suçuna karışan bir kişi çaldığı araçla kaçarken, kent merkezinde polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

OSMANİYE 11.08.2021, 13:29
Çaldığı araçla kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde iki ayrı hırsızlık suçuna karışan bir kişi çaldığı araçla kaçarken, kent merkezinde polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçe ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen A.E. isimli şahsın çaldığı ticari araçla Osmaniye kent merkezine doğru geldiği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şahsın konumunu belirleyerek takibe aldı. Kent merkezine girdiğinde ekiplerin fiziki takibe aldığı araç kovalama sonucunda Kuzey Çevre Yolu Mevlana Mahallesi civarında durduruldu. 10 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan A.E. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlı, çalıntı araçla birlikte Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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