Belediyeden okullara kitap desteği

Osmaniye Belediyesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla Çardak İlkokul ve Ortaokulu’nun kütüphanesine çocuk kitapları desteğinde bulundu.

Osmaniye Belediyesi tarafından, 9-15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası olması münasebetiyle Çardak İlkokul ve Ortaokulu’nun kütüphanesine çocuk kitapları desteğinde bulundu. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarını Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Azizoğlu, okul kütüphanesinde değerlendirilmesi amacıyla Okul Müdür’ü Oğuzhan Çil’e teslim etti.

Kitap okumanın önemine vurgu yapan Azizoğlu, “Yeni yetişen nesle şehrimiz ve ülkemizin gelişmesi noktasında çok güveniyoruz. Belediye Başkanımız Kadir Kara adına öğrencilere başarılar diliyorum. Pandemi dolayısıyla bu yıl yapılamayan kitap fuarını 2021 yılı içerisinde yapacağız” dedi.

Okul Müdürü Oğuzhan Çil ise, Osmaniye Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca öğrencilere Belediye tarafından hazırlanan Mutlu Çocuk Dergisi’nin yeni sayısı dağıtıldı.