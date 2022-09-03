banner591

banner590

banner547

Son Dakika

Belediye Başkanı Tarhan, vatandaşlara dondurma dağıttı

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

OSMANİYE 03.09.2022, 09:54
Belediye Başkanı Tarhan, vatandaşlara dondurma dağıttı

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Kadirli’de Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi’nde kurulan stantta Belediye Başkanı Ömer Tarhan, vatandaşlara dondurma dağıttı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle ilgili konuşan Tarhan, dondurma ikramıyla sıcak havada vatandaşları biraz olsun serinletmek istediklerini söyledi.

Mahalle sakinleri Tarhan’a etkinlikten dolayı teşekkür etti. Çocuklar da sıcak havada dondurma yiyerek serinlemenin mutluluğunu yaşadı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Trabzonspor 5 10
4. Adana Demirspor 4 9
5. Konyaspor 4 8
6. Fenerbahçe 4 7
7. Başakşehir 3 7
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 4 5
8. Göztepe 4 5
9. Keçiörengücü 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Celta Vigo 4 7
7. Atletico Madrid 3 6
8. Osasuna 3 6
9. Real Sociedad 3 6
10. Mallorca 3 4
11. Almeria 3 4
12. Rayo Vallecano 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
24
parçalı bulutlu