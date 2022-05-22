Başkan Tarhan’dan Osmaniyeli öğrencilere sucuk ekmek

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ankara’da kurulan Osmaniye Vakfı’nda öğrencilerle bir araya gelerek, sucuk ekmek ikramında bulundu.

Başkan Tarhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları üzerine Ankara’da kurulan Osmaniye Vakfında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle Kadirli’nin meşhur sucuk ekmeğini ikram eden Başkan Tarhan, öğrencilerle bir süre de sohbet etti. Başkan Tarhan, “Liderimiz Genel Başkanımızın himayelerinde kurulan ilim irfan yuvası olan ve Osmaniyeli üniversite öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve ders çalışma etkinliklerinde aktif olarak kullanılan adeta çocuklarımızın ikinci evleri olan Osmaniye Vakfında öğrencilerimizle bir araya geldik. Bizleri en güzel şekilde karşılayan hemşerimiz Özel Kalem Müdür Yardımcısı aynı zamanda Osmaniyeliler Vakıf Başkan Yardımcısı Akın Yavuz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.