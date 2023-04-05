Başkan Kara: "Zaman, omuz omuza vererek şehrimizi ayağa kaldırma zamanıdır”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Osmaniye’de vatandaşlar iftar programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Kadir Kara, zamanın omuz omuza vererek geleceğe doğru hep birlikte Osmaniye’yi ayağa kaldırma zamanı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenen Osmaniye’de depremzede vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi. Osmaniye Belediyesi tarafından Türkmenbeyi İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına Dr. İhsan Göknal ve Yeni Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar katıldı. Belediye personelleri tarafından okul bahçesinde kurulan devası iftar sofrasında buluşan vatandaşları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Kadir Kara birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Osmaniye olarak düştükleri yerden hep beraber kalkacaklarına değinen Başkan Kara, “Yiğit düştüğü yerden kalkar. Osmaniye olarak bizde düştüğümüz yerden kalkacağız. Birbirimizden güç alacağız. Birbirimizin elini tutacağız. Birbirimize sarılacağız. Birbirimize sahip çıkacağız. Zaman birbirimize küsme, darılma, kırılma değil, zaman birbirimize sahip çıkma beraber sırt sırta omuz omuza vererek geleceğe doğru birlikte hep beraber Osmaniye’mizi ayağa kaldırma zamanıdır” dedi.

"Devletin ne imkânı varsa sonuna kadar kullanacağım”

Osmaniye için gece gündüz koşturduğunu ifade eden Kara, “Mahalleleri geziyorum, gece gündüz demeden çadırları iftar alanlarının tamamını geziyorum. Hepsiyle konuşuyorum. Gece konuşuyorum, gündüz konuşuyorum. İki saatlik uyku ile dolaşmaya çalışıyorum. İki saat değil gerekirse hiç uyumadan memleket için çalışmaya gönlümü koymuş bir insan olarak bu memleket için ne gerekiyorsa devletin ne imkanı varsa sonuna kadar kullanacağıma sizlere söz veriyorum. O yüzden de siz değerli kardeşlerimden beklentim bize biraz zaman verin. Bu zaman içerisinde Allah’ın izniyle hiçbir eksiğinizi bırakmadan sizlerin daha iyi yaşama koşulları içerisinde yaşayabilmeniz için size her türlü desteğin en iyisini vereceğime dair emin olmanızı istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar, Başkan Kara, başkan yarımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte okul bahçesine kurulan sofrada oruçlarını açtı. İftar programının ardından çocukların vazgeçilmezi olan çizgi filmler arasından yer alan Rafadan Tayfa, Sinema tırındaki dev ekranda çocuklarla buluşturuldu. Ailelerinin de eşlik ettiği çizgi sinemada çocuklar doyasıya eğlendi.