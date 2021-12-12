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Başkan Kara: “Osmaniye büyümekte kararlı”

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, hizmet bilgilendirme toplantısı kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Salgınla mücadele ve alt yapı projeleri ile belediyenin hizmetlerine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Kara, Osmaniye’nin büyümekte kararlı olduğunu söyledi.

OSMANİYE 12.12.2021, 11:19
Başkan Kara: “Osmaniye büyümekte kararlı”

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, hizmet bilgilendirme toplantısı kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Salgınla mücadele ve alt yapı projeleri ile belediyenin hizmetlerine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Kara, Osmaniye’nin büyümekte kararlı olduğunu söyledi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, salgınla mücadele ve alt yapı projeleri ile belediyenin hizmetlerine dair değerlendirme toplantılarının ilkinde Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İki bölüm olarak gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer tarafından Covid-19 salgınına karşı Osmaniye Belediyesi’nce uygulanan Acil Eylem ve İzleme Planı hakkında mahalle muhtarlarına bilgi verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Yusuf Çomu, “MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi şahsımı arayarak, bu salgında parti teşkilatı olarak hemşerilerimizin sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu ifade etmiş ve hassasiyet göstermemiz talimatlarını bizlere iletmiştir. Biz de parti teşkilatı olarak liderimizin emir ve talimatları ışığında salgın ile mücadelede belediyemizin yanında olmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantının ikinci kısmında Belediye Başkanı Kadir Kara “Osmaniye Büyümekte Kararlı “ sloganı ile muhtarlara yağmur suyu drenaj hattı, kanalizasyon şebekesi yapımı ve içme suyu temin projeleri hakkında sunum yaptı. Projeyle kentin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını kökten çözeceklerini ifade eden Başkan Kara, “Gecemizi gündüzümüze katarak bu dev yatırımlarımızı Osmaniye’mize kazandırdık ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız ve yapmakta olacağımız her çalışmayı Osmaniye’mizin geleceği için yapıyoruz. Osmaniye için artık daha büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Mahalle muhtarlarımızla daha sık bir araya gelerek projelerimizi konuşmaya, onların da fikirlerini alarak hizmetlerimizi en verimli şekliyle yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Özener ise, “Osmaniye’miz için büyük yatırımlar gerçekleşiyor. Osmaniye’mize bu yatırımları kazandıran ve bilgilendirme toplantısı düzenleyerek bizlere sunum yapan Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya mahalle muhtarlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

Toplantıya MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur, MHP KAÇEP İl Kadın Kolları Başkanı Binay Efendioğlu, Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Ahmet Özener, belediye başkan yardımcıları ile mahalle muhtarları katıldı.

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