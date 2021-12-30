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Başkan Kara, AK Parti’lilere projelerini anlattı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti teşkilatına “Osmaniye Büyümeye Kararlı” sloganı ile yapılan ve yapılaması planlanan projelerini anlattı. Hazırlanan projelerle Osmaniye’nin gelecekteki 50-60 yılını garanti altına aldıklarını ifade eden Başkan Kara, “Osmaniye’yi geleceğe taşıyacak tüm projeler Cumhur İttifakı dayanışmasının eseridir” dedi.

OSMANİYE 30.12.2021, 11:49
Başkan Kara, AK Parti’lilere projelerini anlattı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti teşkilatına “Osmaniye Büyümeye Kararlı” sloganı ile yapılan ve yapılaması planlanan projelerini anlattı. Hazırlanan projelerle Osmaniye’nin gelecekteki 50-60 yılını garanti altına aldıklarını ifade eden Başkan Kara, “Osmaniye’yi geleceğe taşıyacak tüm projeler Cumhur İttifakı dayanışmasının eseridir” dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ‘Osmaniye Büyümeye Karalı’ konulu proje sunum toplantısının dördüncüsünde AK Parti Osmaniye teşkilatları ile bir araya geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program konuşmalarla devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, “Cumhur İttifakı’nın başkenti olan Osmaniye’mizde Belediye Başkanımızın Osmaniye için hazırladığı ve hayata geçireceği tüm projelerinde yanındayız ve destekçisi olacağız. Osmaniye’mizin hayrına olacak projelerin sunum programında bizleri bir araya getiren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Projelere tam destek verdiklerini ifade eden AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu “Cumhur İttifakı Türkiye’nin bugünü ve yarınını inşa etmek için geleceğe yönelik atılan bir adım olmakla beraber ülkemizin istikbal ve istiklaline yönelik tehditlere karşı kurulmuş bir ittifaktır. Belediye başkanımızın yapmış olduğu projelerin tamamında hayata geçirilmesi noktasında tam destek veriyoruz. Bundan sonrada yapacağı tüm hizmetlerinde yanında olduğumuzu belirtiyor ‘Osmaniye Büyümeye Kararlı’ projesinin Osmaniye’mize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı olarak 2023 hazır olduklarına değinen Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy “Osmaniye’mize kazandıracağı hizmetlerin sunumu için tertip ettiği toplantı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Osmaniye ve Cumhur İttifakı olarak 2023’e hazır olduğumuzu belirtiyor, belediye başkanımızın şehrimize kazandıracağı tüm projelerinde arkasında olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu ise “Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti’li yönetici ve üyelerine saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum. Bu kutlu yolda belediyemizin tüm projelerini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütün hesapları 2023’e göre yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Kadir Kara “Osmaniye’mizin hayrına bütün projelerde ve çalışmalarda meclisimizle birlik bütünlük içinde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Osmaniye olarak ve Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkanı olarak bütün hesaplarımızı 2023’e göre yapıyoruz. Allah’ın izniyle bu projelerin bitiminde 2023’ü zafer yılı olarak ilan edeceğiz. Yoğun gayret ve çabayla hazırladığımız projelerle Osmaniye’mizin gelecekteki 50-60 yılını garanti altına alıyoruz. Kısa bir süre sonra başlayacak projelerimizle adeta Osmaniye’nin altını üstüne getireceğiz. Elbette ki vatandaşlarımızın yaşam konforunu düşünerek. Bir mahalle bitmeden diğerine geçilmeyecek. Tüm işlemler tamamlanıp başka mahalleye geçilecek. Tüm projelerimiz bittiğinde öncelikle hemşerilerimizin tamamı yayla suyu içecek. Alt yapı çalışmaları, üst yapı çalışmaları, meydanlar, parklar ve sosyal yaşam alanlarıyla Allah’ın izniyle Osmaniye cıncık gibi olacak” diye konuştu.

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