Başkan Kadir Kara, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Kara, Osmaniye’ye kazandırılan yatırımlardan dolayı desteklerini esirgemeyen muhtarlara teşekkür etti.

Osmaniye’de devam eden alt yapı çalışmalarını muhtarlarla birlikte koordineli olarak tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Kara, “Şehrimizi birlikte yönettiğimiz saygıdeğer muhtarlarımızla bir araya geldik. Demokrasinin en temel yapı taşı olan muhtarlarımıza, Osmaniye’mize kazandırdığımız yatırımlarımıza verdikleri destekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte Osmaniye için, şehrimizin ve çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. İmzasını attığımız ve Osmaniye’mize kazandırdığımız dev alt yapı yatırımımızı değerli muhtarlarımızla birlikte koordineli bir şekilde Allah’ın izniyle tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın bu süreçten minimum düzeyde etkilenmesi elimizden geleni yine birlikte yapacağız. Davetimize icabet gösterdiğiniz için muhtarlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor muhtarlar gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Osmaniye Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Özener ise, “Sayın Belediye Başkanımız her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmadı ve bizlerin yanında. Belediye Başkanı Kadir Kara beyefendiye muhtarlarımızın her birine ayrı ayrı verdiği değer ve önem için teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Yavuz Korkmaz, MHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş, Osmaniye Muhtarlar Dernek Başkanı ve Alibekirli Mahallesi Muhtarı Ahmet Özener, mahalle muhtarları ve belediye başkan yardımcıları katıldı.