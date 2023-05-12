Bakan Yanık: "Karşımızda AK Parti’nin 20 yılda yaptıklarını yıkmak isteyen bir grup var"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "AK Parti’nin siyaseti hizmet siyaseti, karşımızda ne var, yıkım siyaseti vaatleri sadece yıkmak olan bir grup var" dedi.

Yanık, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yanık AK Parti’nin hizmet partisi olduğunu belirterek, "Osmaniye hizmetin en iyisine layık o yüzden yaptıklarımız biraz eskirse yenisini yapıyoruz, biraz küçük gelirse büyüğünü yapıyoruz biraz geride kalırsa daha ileri teknolojide olanlarını yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim siyasetimiz hizmet siyaseti AK Parti’nin siyaseti hizmet siyaseti peki karşımızda ne var, yıkım siyaseti vaatleri sadece yıkmak olan bir grup var. Bir masa kurdular masanın altında, üstünde, yanında, yöresinde 6’lı, 7’li, 8’li ne olduğu belli olmayan sayıda birileri buluştu. Masanın bu millete tek vaadi arkadaşlar, yıkmak, Ak Parti’nin 20 senede yaptıklarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu milletin vatansever evlatlarının yapıp ettiği ne varsa yıkmayı vaat ediyorlar. Ben söylemiyorum kendileri söylediği için ortaya çıkarıyoruz, kendileri söylediği için hatırlatıyoruz" diye konuştu.