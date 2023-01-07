Bakan Yanık: “AK Parti ve Cumhur İttifakı, yapay bölünmelere karşı Türkiye’nin yüz akı olmuş bir siyasi oluşumdur”

OSMANİYE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bizi senelerce yapay kamplaşmalarla ayırmaya, bölmeye çalıştılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu yapay bölünmelere karşı da Türkiye’nin yüz akı olmuş bir siyasi oluşumdur" dedi.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katıldığı törenle kutlandı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajları okundu. Kutlama mesajlarının okunmasının ardından Kuva-i Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ahmet Demir, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Cebelibereket Sancağında yazılan kurtuluş destanını hiçbir zaman içinde unutturmayacaklarını ifade ederek, “7 Ocak; bir olmak, birlikte olmak, tek yürek olmaktır. Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da ve yurdumuzun her köşesinde, kuvay-i milliye ruhuyla nasıl kenetlenip tüm düşmanları dize getirdiysek, bugün de aynı ruhla, ülkemizi korumak ve sonsuza dek yaşatmak uğruna mücadelemiz devam edecektir. Kutlu vatanımızı işgal ederek geçmişte bizleri esaret altına almak isteyenler, bugün de kutsal Türk toprakları üzerinde aynı oyunları oynamaya devam ediyorlar. Dahili ve harici birçok kişilerle işbirliği yaparak ülkenin siyasetini, ülkenin geleceğini, gençlerimizin geleceği ile oynamak istiyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar ki inancımız odur ki Türkiye cumhuriyeti devleti, varlığını ilelebet sürdürmeye devam edecektir. Allah’ın izni ve inayetiyle hiçbir şer güç milletimizin kanları ile suladığı bu topraklara asla ayak basamayacaktır” dedi.

"Türkiye artık başka bir ligde"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 7 Ocak’ın, bereketli topraklarını canından çok seven kahraman Osmaniyelilerin istiklal destanı yazdıkları gün olduğunu ifade etti. Barış isteyebilmek için savaşacak güce sahip olunması gerektiğini ifade eden Bakan Yanık, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beşten büyüktür’ demesinin, dünya barışını sağlamak için ne kadar önemli olduğunu iyi düşünmeliyiz. Siyaseten söylemiyorum. Hakkı teslim etmek gerek. Dünyanın birçok liderinin, siyasetçi ve diplomatının gördüğü, kabul ettiği bir gerçek var. Türkiye artık başka bir ligde. Türkiye artık birkaç basamak yukarda bir oyuncu olarak devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın küresel anlamda büyük bir siyasi lider olduğunu herkes kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye’nin dünya barışına, dünya siyasetine, mazlumların, masumların haklarının korunmasına katkısı apaçık bir gerçektir. Türkiye’nin bu gücünün dayanağı elbette kendi içinde çok güçlü, çok dirayetli olmasıdır. Bu dirayette, bu güçte, Osmaniye’nin yetiştirdiği mümtaz devlet adamı, Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin de önemli katkısı var. Cumhur İttifakı’nın gücünün Türkiye’nin gücü olduğunu, Cumhurbaşkanımızın kazanmasının Türkiye’nin kazanması demek olduğunu her fırsatta dile getirerek büyük bir vatanseverlik örneği sergileyen Sayın Bahçeli’ye Osmaniyelilerin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

"Canını dişine takarak Türkiye için çalışan siyasi hareketin adı AK Parti"

Bakan Derya Yanık konuşmasının devamında, “Bizi senelerce yapay kamplaşmalarla ayırmaya, bölmeye çalıştılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu yapay bölünmelere karşı da Türkiye’nin yüz akı olmuş bir siyasi oluşumdur. Bu ülkenin insanlarının refahı, onuru için elini taşın altına koyanlarla, ülkenin yoluna taş koymaya çalışanları iyi ayırmamız gerekir. Ülkemizi yokluğun, yoksulluğun, sahipsiz kalmanın acılarından kurtarmak için canını dişine takarak Türkiye için çalışan siyasi hareketin adı AK Parti. Cumhur İttifakı bu siyasi hareketin bir başka açılımıdır” dedi.

Şiirlerin okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halkoyunları Topluluğu ekibi gösterilerini sundu. Daha sonra ise Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile mehterin seslendirdiği eserlere eşlik ettiler. 7 Ocak kutlama törenleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Merasim Birliğinin silahlı gösterisi ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Üzüm Salkımı Gösterisi ile Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki program sona erdi. Meydandaki programın ardından yapılan zafer yürüyüşüyle milli mücadele kahramanları kabri başında dualarla anıldı.