Baba ocağına dönen Gazi Caner İyin için mevlit okutuldu

Kuzey Irak’ta görev yaptığı sırada EYP patlaması sonucu gazi olan Piyade Uzman Çavuş Caner İyin için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Piyade Uzman Çavuş Caner İyin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonlarda görevi sırasında 1 Ağustos 2022 tarihinde EYP patlaması sonucu yaralandı. GATA’da tedavisinin tamamlanmasının ardından baba ocağına dönen gazi Caner İyin için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlit programında müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından protokol mensupları tarafından gazi Caner İyin’in ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Mevlana Mahallesi’nde düzenlenen programa Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.