Azerin Osmaniye’de "Cumhuriyet" konseri verecek

Osmaniye’de Azerbaycanlı sanatçı Azerin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde konser verecek.

Osmaniye Belediyesi öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek konser, 29 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ‘Çırpınırdı Karadeniz’ yorumuyla tüm insanların sevgisini kazanan ‘İki Devlet, Bir Millet’ sözünün her daim yaşatan büyük sanatçı Azerin, 29 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda, ücretsiz halk konserinde Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yükseltecek. Konserin sonlarına doğru ise muhteşem bir havai fişek gösterisi ile etkinlikler tamamlanacak” denildi.