“Ayşehanım” yer fıstığı demonstrasyon çalışması

Osmaniye’de verimli ve üstün kalite özellikleri gösteren yerel çeşitlerin çiftçilere tanıtılması amacıyla demonstrasyon çalışmaları kapsamında 5 dekar alana “Ayşehanım” yer fıstığı ekimi yapıldı.

’Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın’ sloganıyla yola çıkılarak Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında 12 Aralık 2019’da imzalanan protokol kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren enstitü müdürlükleri ile TSÜAB’a üye özel sektör firmalar tarafından tecil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları 2019-2020 üretim sezonunda İl Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığı ile 41 ilde başlatıldı.

Bu kapsamda verimli ve üstün kalite özellikleri gösteren yerel çeşitlerin Osmaniye’deki çiftçilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı ile nohut ve buğday çeşitlerinin yanı sıra çiftçiler tarafından "Ayşehanım" yerfıstığı çeşidi 5 dekar alanda 1 lokasyonda ekimi yapıldı.