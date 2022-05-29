Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Küçük Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilmeyen 80 GF 230 plakalı otomobil çevre yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.