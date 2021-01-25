Ardem Fur Home’dan dünya pazarına iddialı giriş

Ardem Fur Home, koleksiyonunda bulunan ürünleriyle dünya pazarına iddialı bir giriş yaptı. Soğuk günlerin en iyi dostu olan deri ürünlerini, kıyafetlerde sanatsal bir tasarıma dönüştürdü.

Ardem Fur Home’un sahibi olan Ramazan Demirci; “Rusya başta olmak üzere soğuk ülkelerin en sevilen dış kıyafetlerinin üretiminde kürk kullanılmaktadır. Biz de bu nedenle ihracatımızın büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiğimiz Rusya ve Baltık ülkelerinin beğenisine uygun tasarımlarla üretimimizi sürdürmekteyiz. Ürettiğimiz tasarımlar, arz ettiğimiz ülkelerde çok beğenilince siparişlerimiz çoğaldı. Siparişlerimiz çoğalınca üretim ve satış kadromuzu genişleterek tam 35 kişilik kocaman bir aile olduk. Hedefimiz 100 kişiye istihdam sağlayacak üretim kapasitesine ulaşmak. Bunun için İstanbul Zeytinburnu’nda 7 katlı bir iş yerimiz var. Ancak zamanla burası yeterli gelmeyecek. En azından depo olarak kullanabileceğimiz bir yer arayışına girmiş bulunuyoruz” dedi.

Ardem Fur Home sahibi Ramazan Demirci, “Bizim koleksiyonlarımızda her bütçeye uygun ürünler bulunmaktadır. İsteyen herkes kürk giyebilir” ifadesini kullandı.

En üstün kalite olan ürünün Çinçilya kürkü olduğunu ifade eden Ramazan Demirci, üstün bir zevke sahip olan ve kaliteye önem veren kişiler tarafından tercih edilmesinin de bütçe ile alakalı olduğunu ifade etti.

1992 yılından beri bu sektörde hizmet veren Ardem Fur Home, sadece Rusya ve Baltık ülkeleri değil Avrupa ve Amerika’ya hatta Antarktika’ya dahi ihracat yapma hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.