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Apartman boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde apartman boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

OSMANİYE 30.06.2022, 09:27
Apartman boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde apartman boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde site sakinleri apartman boşluğundan gelen kedi sesini duydu. Kedinin sesine duyarsız kalamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik tedbirlerini alan ekipler kediyi bulduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kediye ekipler tarafından su ve yiyecek verildi.

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