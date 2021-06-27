AOSB’den Öğretim Üyesi Müslüm Demir’e ikincilik ödülü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir, “Biyokütleden Süperkapasitör Tasarım ve Üretimi” başlıklı bilimsel çalışması ile Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından ikincilik ödülüne layık görüldü.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sanayi AR-GE ve İnovasyon” proje yarışması Türkiye genelinden meslek yüksekokulu, lisans, yüksek lisans, lisansüstü ve akademisyen kategorilerinde toplam 165 başvuru alınarak gerçekleştirildi. Uzman akademisyen ve firma yetkilileri tarafından kör hakem etik kurallarına göre yapılan proje değerlendirilmesi sonucu kazananlara ödülleri AOSB Müdürlüğünde verildi. Yarışmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir “Biyokütleden Süperkapasitör Tasarım ve Üretimi” başlıklı bilimsel çalışması ile akademisyen kategorisi tematik alanda başarılı bulunarak ikincilik ödülüne layık görüldü. Demir’e ödülü AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü tarafından verildi.

İkincilik ödülüne layık görülen Müslüm Demir, “Projede süperkapasitör elektrot aktif malzemesi olarak ucuz, yenilenebilir ve kolay ulaşılabilir biyokütle üretim ve tasarımı OKÜ’de gerçekleştirilen gözenekli karbon ve farklı enerji/güç yoğunluğuna sahip süperkapasitörlerin üretimi yapılması özellikle enerji depolama teknolojisinde önemli yer etmektedir. Ayrıca, üretilecek süperkapasitör yerli ve milli elektrikli aracımız olan TOGG içinde önemli yer tutmaktadır” diye konuştu.