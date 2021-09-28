banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor

Anne ve anne adayına “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi

Osmaniye’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayı içerisinde 278 anne ve anne adayına ’En iyi narkotik polisi anne’ eğitimi verildi.

OSMANİYE 28.09.2021, 10:46
Anne ve anne adayına “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi

Osmaniye’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayı içerisinde 278 anne ve anne adayına ’En iyi narkotik polisi anne’ eğitimi verildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği ekiplerince “En iyi narkotik polisi anne” projesi kapsamında anne ve anne adaylarına eğitim verildi. Üniversite kampüsü ve Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı kız öğrenci yurdunda eylül ayı içerisinde 278 anne ve anne adayına ulaşılarak narkotik suçlara karşı farkındalık eğitimi verilerken vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0