Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye’de Asayiş Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Asayiş Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere Osmaniye’ye gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan’ında eşlik ettiği ziyaretin ardından Aktaş, Asayiş Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Emniyet Müdür Yardımcıları ve İlçe Emniyet Müdürlerinden genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi alan Aktaş, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra personelle bir süre sohbet eden Mehmet Aktaş, personele çalışmalarında başarı diledi.