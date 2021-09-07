AK Parti’den Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek

Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına AK Parti Osmaniye İl Teşkilatı kan bağışı yaparak katkıda bulundu.

Osmaniye Kızılay Şubesi’nce başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında Devlet Hastanesi bahçesinde konuşlanan Kızılay kan bağışı tırında bir araya gelen AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ve partililer kampanyaya destek amacıyla kan bağışında bulundular.

Teşkilat olarak kan bağışında bulunmaya geldiklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, “Kan bağışı kapsamında AK Parti Osmaniye İl Teşkilatı ile beraber kampanyaya katılmak için geldik. Kan vermek önemlidir. Covid-19’dan dolayı da kan stoklarının azaldığını biliyoruz. Bundan dolayı tüm teşkilat olarak geldik. Vatandaşlarımıza can olsun kan olsun diye kan bağışı kampanyasını destekliyoruz” dedi.

Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya vatandaşları da davet eden AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Kızılay hem Türkiye’de hem de uluslararası anlamda önemli görev ifa ediyor. 168 yıldır bu görevi başarıyla üstleniyor. Ben Kızılay’ın kan bağışçısıyım. Zaman zaman kan veriyorum. Kan bağışına katkı sağlamak için Osmaniye Devlet Hastanesi’nde kan bağışında bulunduk. İnşallah ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu kanımızla can vermiş oluruz. Salgın nedeniyle stoklarda da bir azalma olmuş olabilir. Bu amaçla bizler de teşkilat olarak geldik kan bağışında bulunduk. Ben vatandaşlarımızı da bu kampanyaya davet ediyorum” diye konuştu.