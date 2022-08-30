banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

Ağaçlık alana uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrol çıkan otomobilin ağaçlık alana uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

OSMANİYE 30.08.2022, 08:52
Ağaçlık alana uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrol çıkan otomobilin ağaçlık alana uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yukarı Hacılar Mahallesi Sarılar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralı sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 4 10
5. Leeds United 4 7
6. Chelsea 4 7
7. Newcastle 4 6
8. M. United 4 6
9. Liverpool 4 5
10. Brentford 4 5
11. Fulham 4 5
12. Crystal Palace 4 4
13. Southampton 4 4
14. Nottingham Forest 4 4
15. Aston Villa 4 3
16. West Ham United 4 3
17. Bournemouth 4 3
18. Everton 4 2
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0
25
açık