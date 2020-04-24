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15 yaşındaki İrem’den 24 gündür haber alınamıyor

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE KAYIPLARA KARIŞAN 15 YAŞINDAKİ İREM DİNÇER'DEN 24 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.

15 yaşındaki İrem’den 24 gündür haber alınamıyor

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE KAYIPLARA KARIŞAN 15 YAŞINDAKİ İREM DİNÇER'DEN 24 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.

24 Nisan 2020 Cuma 11:53
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15 yaşındaki İrem’den 24 gündür haber alınamıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kayıplara karışan 15 yaşındaki İrem Dinçer’den 24 gündür haber alınamıyor.

Çamiçi mahallesinde yaşayan Veli ve Sibel Dinçer çiftinin iki çocuğundan birisi olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki İrem, 24 gün önce kayıplara karıştı. Ailesinin polise başvurarak yardım istemesi üzerine arama çalışmalarına başlanan İrem’e halen ulaşılamadı.

Kayıp olan küçük kız çocuğu için yakınlarının endişesi ise her geçen gün artarak devam ediyor. Kızlarına seslenen anne Sibel Dinçer, “Canım kızımız nerede ise artık dön de gel. Sensiz geçen her gün kahrından eridik bittik. Ne olur sesimizi duyuyorsan gel. Gel de dinsin, bitsin bu acılarımız” diyerek gözyaşı döktü.

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